Стали известны итоги областного конкурса творческих работ «Победа далекая и близкая»

16 Май 17:50 2019-05-16T17:50:06+03:00

Их озвучили сегодня во время мероприятия в Большом зале Законодательного Собрания Пензенской области

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В церемонии приняли участие учащиеся, их родители и педагоги.

- Наш конкурс стал традиционным - с каждым годом растет число его участников, повышается уровень представленных работ. Вы демонстрируете прекрасное знание истории Великой Отечественной войны, уважение к памяти героев и их подвигам. Наша с вами задача сделать так, чтобы потомки знали правду о той войне и Великой Победе, чтобы они гордились своим народом, своей страной», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В оргкомитет конкурса поступило 157 работ, которые претендовали на победу в трех номинациях: «Лучший проект», «Лучшая литературная работа», «Лучший рисунок/плакат». Жюри отобрало пять лучших работ в каждой номинации.

Валерий Лидин вручил диплом первой степени в номинации «Лучший проект» лидеру проекта «Память без срока давности. Прикоснись к Победе» Илье Ольховникову и участникам школьного клуба «Краевед» — учащимся школы имени Героя РФ Р.А. Китанина рабочего поселка Тамала. Благодарственным письмом Законодательного Собрания Пензенской области была награждена руководитель проекта — учитель истории и обществознания Марина Железнякова.

В номинации «Лучшая литературная работа» победителем стала школьница из города Кузнецка Милана Рожнова, которая является автором работы «Цена Победы». На церемонии была отмечена и её наставница - учитель русского языка и литературы Татьяна Борисова.

Учащаяся школы № 2 имени А.Г. Малышкина рабочего поселка Мокшан Виктория Тарасова удостоена диплома первой степени в номинации «Лучший рисунок/плакат». Учителю изобразительного искусства Татьяне Марковой было вручено Благодарственное письмо регионального парламента.

Кроме того, награды вручены победителям в номинациях за вторые и третьи места, а также памятные подарки всем участникам конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU