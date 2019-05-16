В Мордовии продолжает расти продолжительность жизни

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-16T13:43:12+03:00

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В Мордовии продолжает увеличиваться средняя продолжительность жизни. По данным республиканского министерства здравоохранения, этот показатель достиг чуть более 73,7 лет. Всего за пять лет продолжительность жизни в регионе выросла более чем на три года. В прошлом году средний показатель составлял 73,4.

- Мы ставим перед собой серьезные цели. К 2024 году средняя продолжительность жизни в республике должна составить 77 лет, а к 2030 году - 80 лет. Именно такую задачу ставит Президент России В.В.Путин. Кроме того, здесь мы видим большой потенциал для естественного прироста населения, что очень важно для нашей республики, - подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков.

Отметим, что в Мордовии в следующие шесть лет планируют выполнить историческую задачу - обеспечить прирост населения Мордовии, чего не было уже больше четверти века.

ИСТОЧНИК KP.RU