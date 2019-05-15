ФК «Тамбов» будет проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена»

15 Май 17:20 2019-05-15T17:20:38+03:00

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По мнению Главы Мордовии Владимира Волкова, это прекрасная возможность для горожан увидеть игры лучших команд, выступающих в элитном дивизионе российского футбола.

- Мы готовы предоставить наш стадион для клуба из Тамбова. Уверен, что матчи с топовыми российскими командами привлекут на стадион немало мордовских болельщиков. А гостям из других городов запомнится наследие чемпионата мира, прекрасная атмосфера и гостеприимство Саранска, - подчеркнул Владимир Волков.

По его словам, арена в Саранске полностью соответствует требованиям, который предъявляются на уровне РПЛ. Кроме того, в организации матчей обязательно поможет опыт проведения чемпионата мира по футболу и отборочных игр сборной России, одна из которых пройдет в городе 8 июня – именно здесь состоится первый в сезоне домашний матч национальной сборной с командой из Сан-Марино.

Владимир Волков также заявил, что сейчас вопрос с выплатами за аренду стадиона компании «Спорт-Инжиниринг» принципиально решен. Планируется, что «Мордовия-Арена» перейдет в собственность республики в декабре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU