ФК «Тамбов» будет проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена»
По мнению Главы Мордовии Владимира Волкова, это прекрасная возможность для горожан увидеть игры лучших команд, выступающих в элитном дивизионе российского футбола.
- Мы готовы предоставить наш стадион для клуба из Тамбова. Уверен, что матчи с топовыми российскими командами привлекут на стадион немало мордовских болельщиков. А гостям из других городов запомнится наследие чемпионата мира, прекрасная атмосфера и гостеприимство Саранска, - подчеркнул Владимир Волков.
По его словам, арена в Саранске полностью соответствует требованиям, который предъявляются на уровне РПЛ. Кроме того, в организации матчей обязательно поможет опыт проведения чемпионата мира по футболу и отборочных игр сборной России, одна из которых пройдет в городе 8 июня – именно здесь состоится первый в сезоне домашний матч национальной сборной с командой из Сан-Марино.
Владимир Волков также заявил, что сейчас вопрос с выплатами за аренду стадиона компании «Спорт-Инжиниринг» принципиально решен. Планируется, что «Мордовия-Арена» перейдет в собственность республики в декабре текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU