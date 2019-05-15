В Мордовии объявлен конкурс творческих работ «Беслан. В памяти навсегда!»

15 Май 15:56 2019-05-15T15:56:06+03:00

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В Республике Мордовия стартовал II Региональный конкурс творческих работ «Беслан. В памяти навсегда!». Он приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и проводится среди детей, подростков и молодежи.

Организатором творческого конкурса, который проводится при поддержке Управления ФСБ России по Республике Мордовия, Управления по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации Главы Республики Мордовия, регионального Министерства образования, Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, ЧУ «Исламский культурный центр», является АНО ИАЦ «Национальная безопасность и наука».

- Форма проведения регионального конкурса очно-заочная, - пояснила координатор проекта Юлия Бурова. - Победителей будем определять по двум возрастным группам и четырем номинациям. Первая называется «Мы Вас помним – дети Беслана». От конкурсантов, решивших принять участие в этой номинации, мы ждем эссе, рассказывающие о ценности детства и жизни человека, видеоролики и плакаты социальной рекламы.

Участникам конкурса разрешается иметь руководителей. В их роли могут выступать педагоги, руководители организаций, а также родители учащихся. Творческие работы на конкурс будут приниматься до 30 июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU