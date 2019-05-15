В Городищенском районе прошел День Законодательного Собрания Пензенской области

15 Май 15:08 2019-05-15T15:18:40+03:00

В рамках поездки в район депутаты изучили перспективы предпринимательства в Средней Елюзани

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Вчера народные избранники посетили ООО «Экопрод». Предприятие обладает собственными фермами и угодьями для выращивания поголовья скота, цехом заготовки сырья, производственной базой. Ключевым направлением деятельности является переработка и реализация мясной продукции стандарта «Халяль»: изысканные колбасные изделия, деликатесы, мясные полуфабрикаты, консервация, а также оптовая продажа мяса.

- В Средней Елюзани созданы успешные проекты. Мы видим конкретные примеры реализации предпринимательского потенциала местного населения. Бизнес выпускает качественную и востребованную продукцию, создает новые рабочие места, пополняет бюджет региона за счет налоговых поступлений, - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Программа визита завершилась заседанием, которое прошло в формате «круглого стола» с участием представителей местного бизнес-сообщества и представителей власти. В ходе дискуссии был обобщен опыт реализации инвестиционных проектов, а также обсуждены перспективы развития малого и среднего бизнеса на примере Городищенского района Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU