«Банк России» распахнет свои двери в «Ночь музеев»

15 Май 14:59 2019-05-15T14:59:28+03:00

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Жители Пензы смогут поучаствовать в увлекательном квесте «Финансовый вояж на Ночь музеев», который на нескольких своих площадках организует Отделение Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.

На первой площадке для гостей проведут познавательную экскурсию по истории развития денежных отношений в стране. Вторая площадка – это знакомство с признаками подлинности и платежеспособности банкнот и монет Банка России. Здесь участники научатся определять фальшивые банкноты, а также увидят работу кассовой техники. Третья площадка - «Собери банкноту». Гости на скорость будут собирать пазлы с изображениями банкнот 200 и 2000 рублей, а также узнают об особенностях этих банкнот. На четвертой площадке участникам предстоит продемонстрировать знание валют стран мира.

Квест «Финансовый вояж на Ночь музеев» стартует в Отделении Пенза 17 мая в 14:00 и будет проводиться каждый час до 18:00. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться по телефону: (8-8412) 63-90-42 или (8-8412) 63-90-97. При себе необходимо иметь паспорт.

Адрес: г. Пенза, ул. Кирова,62 (вход с площади Ленина).

ИСТОЧНИК KP.RU