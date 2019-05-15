Московский театр «Мюзик-Холл» покажет пензенцам комедию «Притворство и любовь»

15 Май 14:49 2019-05-15T14:51:46+03:00

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28 мая московский театр «Мюзик-Холл» выступит на сцене Пензенского областного драматического театра имени А.В.Луначарского. Звезды кино и театра Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев, Елена Бирюкова и Анатолий Котенев покажут горожанам комедию «Притворство и любовь» по пьесе актера, режиссера и драматурга Жана Даниэля. Спектакль поставил Сергей Куница. Пензенцы смогут увидеть постановку в том же виде, в котором она идет на домашней сцене, в Москве: организаторы привезут с собой все декорации, реквизит и костюмы.

Сюжет завязывается хрестоматийно: муж неожиданно возвращается из командировки и застает супругу с любовником врасплох. Любовник на ходу придумывает невероятную историю о том, что он не знаком с неверной женой главного героя, и перепрыгнул с балкона соседней квартиры, скрываясь от внезапно вернувшегося мужа соседки. Обманутый супруг верит в убедительный рассказ «незнакомца» и отпускает его. Но в балконной двери появляется действительный незнакомец. И все начинается сначала…

Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут, с одним антрактом.

Справки по тел: (8412) 56-30-46

ИСТОЧНИК KP.RU