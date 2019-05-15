2019-05-15T12:30:49+03:00
Общество

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области посетили село Средняя Елюзань

Вчера народные избранники стали гостями МБОУ СОШ № 2, в которой учится почти 500 ребят
Анна ЧЕРНАЯ
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Школа была открыта в 1964 году.Школа была открыта в 1964 году.Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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Школа была открыта в 1964 году. В здании располагается 20 классов, спортивный и актовый залы, библиотека, медицинские кабинеты. Представители законодательной власти побывали в учебных помещениях, посетили занятия, пообщались с педагогами и школьниками.

- Сельская школа не уступает городским общеобразовательным учреждениям, - отметил спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Директор школы Розалия Ачкардакова рассказала, что два года назад возле школы построили собственную и модульную котельную, а в самом учреждении сделали ремонт. Кроме того, свои двери распахнуло новое здание школы-сада: на 200 мест начальная школа и 150 мест дошкольного образования.

В рамках визита Валерий Лидин от имени коллег-депутатов вручил коллективу школы оргтехнику и памятные подарки, пожелал уверенности в своих силах, чтобы учащиеся радовали своими успехами и были грамотными, нравственно и духовно богатыми людьми, подлинными патриотами Пензенской области и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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