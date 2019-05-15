Библиотека имени Лермонтова приняла участие во Всероссийском конгрессе

15 Май 11:25 2019-05-15T11:25:27+03:00

В понедельник в Туле состоялось открытие Ежегодной Российской Библиотечной Ассоциации

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В понедельник в Туле состоялось открытие Ежегодной Российской Библиотечной Ассоциации.

Пензенские библиотекари поделились опытом использования в работе мультимедийных технологий.

Приложение «Артефакт» позволяет сделать презентации выставочных экспонатов более проще и ярче. Именно такой мультимедийный путеводитель в использовании пензенских работников библиотеки был отмечен директором Департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ Вадимом Ваньковым.

Опыт наших библиотекарей был продемонстрирован в качестве примера остальным участникам Конгресса. Приложение позволяет читателям дополнить свои коллекции и дарит новый опыт взаимодействия с чтивом.

ИСТОЧНИК KP.RU