2019-05-14T17:25:00+03:00
Звезды

В Пензенской области завершился фестиваль театрального творчества «Сурская весна»

Мероприятие было посвящено 145-летию со дня рождения В.Э. Мейерхольда
Анна ЧЕРНАЯ
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Подведение итогов состоялось сегодня.Подведение итогов состоялось сегодня.Фото: Министерство образования Пензенской области
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Более 300 юных актеров из Пензы, Заречного, Кузнецка, Бековского, Вадинского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Спасского, Сосновоборского, Шемышейского районов приняли участие в зональном этапе фестиваля.

Итоги подвели сегодня во Дворце детского (юношеского) творчества.

- Театральное искусство занимает значимое место в воспитании подрастающего поколения, - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков. - Велика роль педагогов дополнительного образования в развитии актерского мастерства начинающих артистов, знакомстве их с мировым искусством.

По инициативе Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пять коллективов, занявших первые места, получат гранты в размере 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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