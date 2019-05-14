В Пензенской области завершился фестиваль театрального творчества «Сурская весна»
Более 300 юных актеров из Пензы, Заречного, Кузнецка, Бековского, Вадинского, Каменского, Колышлейского, Кузнецкого, Малосердобинского, Мокшанского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Пензенского, Сердобского, Спасского, Сосновоборского, Шемышейского районов приняли участие в зональном этапе фестиваля.
Итоги подвели сегодня во Дворце детского (юношеского) творчества.
- Театральное искусство занимает значимое место в воспитании подрастающего поколения, - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков. - Велика роль педагогов дополнительного образования в развитии актерского мастерства начинающих артистов, знакомстве их с мировым искусством.
По инициативе Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева пять коллективов, занявших первые места, получат гранты в размере 200 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU