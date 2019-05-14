В День города в Саранске пройдет фестиваль мордовской кухни

14 Май 16:23 2019-05-14T16:23:59+03:00

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Мэр Петр Тултаев дал поручение начать подготовку ко Дню города.

- В каждом микрорайоне Саранска должна быть организована интересная культурно-спортивная программа, рассчитанная не только на взрослых, но и на детей. Что касается концертной части, то выступать должны артисты муниципальных культурных учреждений. Подчеркиваю, празднование Дня города должно пройти в бюджетном варианте. Если спонсоры захотят оплачивать выступление иногородних артистов - пожалуйста. За счет организации-спонсора на День города состоится салют, - заявил мэр.

Также 12 июня в Саранске состоится фестиваль мордовской кухни.

- У нас есть опыт проведения фестиваля мордовской кухни. Но в этом году его нужно провести шире и интереснее. Если в нем захотят принять участие представители районов Республики Мордовия, мы будем только рады.

ИСТОЧНИК KP.RU