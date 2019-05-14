Пензу посетит ректор ГИТИСа Григорий Заславский

14 Май 14:06 2019-05-14T14:06:08+03:00

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В воскресенье пензенцы смогут познакомиться с новыми постановками по сценариям российских авторов.

Группа актеров Пензенского драмтеатра прочитает пьесу московского автора Наталии Лизоркиной «Мама, я улетаю в космос», сюжет которой рассказывает о проблемах современной семьи и взаимоотношениях молодых родителей с их семилетним сыном.

Театральный коллектив Лермонтовской библиотеки «Carpe diem» под руководством актрисы драмтеатра Натальи Арефьевой покажет эскиз по пьесе Марии Огневой «Костик» - историю о том, как в новогоднюю ночь пропал молодой человек, а найти его пытаются мать и приехавшая из провинции девушка.

Обсуждение пьес со зрителями проведет московский театральный критик, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, хорошо известный пензенской театральной общественности по многим проектам, осуществленным драмтеатром при его деятельном участии.

Начало лаборатории в 13:00 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU