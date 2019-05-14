Столица Сурского края превратится в «Фестивальную Пензу»
Одним из основных мероприятий станет Фестиваль национальных культур. Об этом глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил сегодня на аппаратном совещании.
Основной упор в этом году будет сделан на ряде фестивалей, а не на массовых шествиях трудовых коллективов.
- Эти фестивали должны быть доступны для каждой категории граждан,- сообщил глава администрации.
Также Виктор Кувайцев призвал всех ответственных лиц начать подготовку к празднику, откликнуться руководителей автономий для проведения общего торжества. В программе Дня города пензенцы увидят фестивали маломобильных групп, ремесленников, театральный и книжный фестивали.
ИСТОЧНИК KP.RU