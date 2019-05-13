Пензенцы примут участие в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-13T17:40:42+03:00

Он будет проходить в Казани с 20 по 24 мая

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Участие в конкурсе профмастерства примут студенты средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет - победители отборочных соревнований, которые прошли в марте-апреле.

Право на участие в финале Национального чемпионата от Пензенской области получили студентка Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Кристина Косулина (компетенция «Кондитерское дело») и студентка Пензенского социально-педагогического колледжа Жанна Шохина (компетенция «Дошкольное воспитание»).

В 2019 году впервые появилась возрастная группа «Навыки мудрых 50+». По данному направлению в финале чемпионата примут участие сотрудники Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Любовь Темникова по компетенции «Кондитерское дело» и Елена Конченкова по компетенции «Поварское дело».

Всего же в этом году финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» пройдет по 93 компетенциям, а также 23 компетенциям блока Future Skills. По 48 компетенциям будут соревноваться юниоры - участники WorldSkills Russia Juniors.

ИСТОЧНИК KP.RU