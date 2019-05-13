2019-05-13T17:22:47+03:00
Спорт

Пензенские гимнасты завоевали пять медалей

Сегодня воспитанники юношеской сборной с триумфом завершили соревнования во дворце спорта «Буртасы»
Светлана БЕЛОВА
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На первенстве России по спортивной гимнастике отличились трое наших спортсменов.На первенстве России по спортивной гимнастике отличились трое наших спортсменов.Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области
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На первенстве России по спортивной гимнастике отличились трое наших спортсменов: сразу две медали, «золото» и «серебро», завоевал Артем Козлов. Алексей Лунев также положил в актив пензенской сборной серебряную и бронзовую награды. Замкнул тройку лидеров Алексей Бесхмельницын.

Поздравляем ребят с блестящим выступлением!

ИСТОЧНИК KP.RU

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