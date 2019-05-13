Предприятия Саранска возьмут на подработку школьников

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-13T16:42:48+03:00

Трудоустроиться на время летних каникул смогут подростки от 14 до 18 лет

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Школьники Саранска получат возможность провести лето с пользой: несколько городских предприятий выразили желание взять ребят на подработку в летний период. На понедельник, 13 мая, уже организовано более 200 рабочих мест для подростков на предприятиях городского округа Саранск и в управляющих компаниях.

- Продолжаются встречи с заместителями глав администраций Октябрьского, Пролетарского и Ленинского районов городского округа Саранск, руководителями муниципальных предприятий и управляющих компаний. Число рабочих мест к началу каникул будет увеличено, - отметила заместитель директора Департамента по социальной политике - начальник управления образования Оксана Шуляпова.

Трудоустроиться на время летних каникул могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет.. При трудоустройстве подростку понадобятся следующие документы: паспорт, трудовая книжка (при наличии), медицинская справка, заявление о приеме на работу, заявление от родителей о том, что они согласны на трудоустройство своего ребенка, а также разрешение из органов опеки и попечительства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 15 лет. С базой вакансий можно будет ознакомиться в ГКУ РМ «ЦЗН Саранский».

ИСТОЧНИК KP.RU