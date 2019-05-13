2019-05-13T13:15:57+03:00
Общество

Петр Тултаев: «Торжества прошли на высоком уровне»

Сегодня в администрации Саранска подвели итоги празднования Дня Победы.
Светлана БЕЛОВА
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Глава администрации Петр Талтаев поблагодарил всех причастных к организации и проведению торжественных мероприятий:

- Особое «спасибо» хочется сказать работникам культуры и образовательных учреждений, которые сделали все возможное, чтобы самый великий праздник прошел в столице Мордовии на высоком организационном уровне.

Мэр Саранска также отметил работу сотрудников полиции и МЧС и предприятия, задействованные в уборке города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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