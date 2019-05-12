В Пензе продолжаются работы по благоустройству

12 Май 17:55 2019-05-12T17:55:29+03:00

Сегодня на выездном совещании глава администрации Виктор Кувайцев проинспектировал ряд городских объектов

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Среди просмотренного - территория Соборной площади, улицы Лермонтова, Белинского, Советская, Карла Маркса.

На Советской планируется асфальтирование дороги и парковочных мест, а также благоустройство территории Спасского кафедрального собора. Особое внимание глава ведомства попросил обратить на памятник борцам Революции:

- Он является частью культурного наследия. Нам нужно найти возможность привести его в порядок.

К реставрации монумента уже приступили.

ИСТОЧНИК KP.RU