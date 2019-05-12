В Пензе продолжаются работы по благоустройству
Сегодня на выездном совещании глава администрации Виктор Кувайцев проинспектировал ряд городских объектов
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Среди просмотренного - территория Соборной площади, улицы Лермонтова, Белинского, Советская, Карла Маркса.
На Советской планируется асфальтирование дороги и парковочных мест, а также благоустройство территории Спасского кафедрального собора. Особое внимание глава ведомства попросил обратить на памятник борцам Революции:
- Он является частью культурного наследия. Нам нужно найти возможность привести его в порядок.
К реставрации монумента уже приступили.
ИСТОЧНИК KP.RU