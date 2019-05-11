Дороги до пензенских детских лагерей отремонтируют до старта летней кампании
Такое поручение отдал мэр Пензы Виктор Кувайцев
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Сегодня глава городской администрации осмотрел дороги, ведущие к пензенским детским садам. Часть из них находятся в неудовлетворительном состоянии.
Мэр поручил главе МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву приступить к ремонту уже в понедельник. Ямочный ремонт магистрали должен завершиться до старта летней оздоровительной кампании. В будущем году дороги отремонтируют капитально в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU