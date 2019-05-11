В 75-ю годовщину Победы по улицам Пензы может проехать Т-34
Губернатор Иван Белозерцев поручил проработать вопрос восстановления легендарного танка, который уже много лет стоит у Краеведческого музея
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После празднования 9 мая в этом году в областном правительстве обсудили предварительные планы на следующий. В 2020-м страна отметит очередной юбилей Победы – 75 лет. По этому случаю в Пензенской области планируется особенная программа.
Губернатор Иван Белозерцев предложил восстановить легендарный танк Т-34, который стоит у Краеведческого музея, и в День Победы задействовать его в праздничном параде.
- Это наша история, наша гордость. Надо попробовать ее «оживить». Конечно, прошло много времени, нет таких запчастей, будут сложности, - отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU