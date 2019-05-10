Владимир Волков принял участие в акции «Бессмертный полк»

10 Май 19:41 2019-05-10T19:41:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саранске в акции «Бессмертный полк» приняли участие 30 тысяч горожан и гостей столицы. Участники традиционно прошли по проспекту Ленина от площади Стратонавтов до Советской площади. Завершилась акция возложением цветов к Вечному огню на площади Победы.

Как и в предыдущие годы, возглавил ряды потомков поколения героев-победителей Глава Мордовии Владимир Волков. В его руках был портрет отца - Дмитрия Алексеевича Волкова, который в 1939 году был призван в Красную Армию. Служил в 389-м стрелковом полку, затем в 51-м кавалерийском эскадроне. В мае 1942 года в боях за город Изюм, прикрывая товарищей, Дмитрий Алексеевич Волков был тяжело ранен в ногу. После излечения был комиссован. С конца 1942 года продолжил работу в колхозе «Свободный труд». Затем долгое время до выхода на пенсию работал лесничим в Краснослободском районе.

В шествиях «Бессмертного полка» в районах республики приняли участие более 36 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU