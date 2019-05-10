В шестом микрорайоне Арбеково появится новая школа
Учреждение рассчитано на 800 мест
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Сегодня глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по вопросу строительства новой школы в шестом микрорайоне Арбеково.
В настоящее время ведутся работы по вертикальной планировке спортивного зала и кирпичная кладка второго этажа.
- Школа должна быть сдана и введена в эксплуатацию в установленные сроки, - отметил мэр.
Новая школа рассчитана на 800 мест. Проект предусматривает строительство пищеблока, спортивного и актового залов, комплексное благоустройство территории.
ИСТОЧНИК KP.RU