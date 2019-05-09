Поздравление депутата Пензенской городской Думы Михаила Геннадьевича Шленчика с 9 мая

СЕГОДНЯ 20:57 2019-05-09T20:57:48+03:00

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Дорогие ветераны и жители нашего города!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Низкий поклон и самые искренние слова благодарности всем, ковавшим Победу на фронтах и в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество!

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

С праздником!

Депутат Пензенской городской Думы, главный врач ОАО «ППО ЭВТ»

Михаил Геннадьевич Шленчик

ИСТОЧНИК KP.RU