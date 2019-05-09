Поздравление депутата Пензенской городской Думы Михаила Геннадьевича Шленчика с 9 мая
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Дорогие ветераны и жители нашего города!
Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности всем, ковавшим Победу на фронтах и в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество!
Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником!
Депутат Пензенской городской Думы, главный врач ОАО «ППО ЭВТ»
Михаил Геннадьевич Шленчик
ИСТОЧНИК KP.RU