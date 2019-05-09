К «Бессмертному полку» присоединились 88 тысяч жителей Пензенской области
Сегодня в Пензенской области прошли торжества, посвященные 74-й годовщине Великой Победы. Основные мероприятия состоялись у монумента Воинской и Трудовой славы пензенцев. К горожанам обратился губернатор Иван Белозерцев:
- Жители Пензенской области внесли свой вклад в Великую Победу. 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, 200 тысяч не вернулись домой. Тысячи пензенцев отмечены боевыми наградами, сотни удостоены высокого звания Героя Советского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы.
После митингов по всему региону начались шествия «Бессмертного полка». В Пензенской области к акции присоединились 88 тысяч жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU