В Пензе открылся фестиваль «Музыка улицам города»
Торжественное открытие состоялось вчера в сквере Дениса Давыдова
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Это мероприятие пензенцы очень любят и всегда ждут. На летней площадке выступили Муниципальный духовой оркестр по управлением Заслуженного работника культуры Анатолия Набережного и ребята из детской школы искусств «Квинта».
Присутствующая на празднике начальник управления культуры Вера Фейгина отметила, что фестиваль собирает большое количество зрителей и положительно оценивается пензенцами.
ИСТОЧНИК KP.RU