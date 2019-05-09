В Пензе открылся фестиваль «Музыка улицам города»

СЕГОДНЯ 20:21 2019-05-09T20:21:08+03:00

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Это мероприятие пензенцы очень любят и всегда ждут. На летней площадке выступили Муниципальный духовой оркестр по управлением Заслуженного работника культуры Анатолия Набережного и ребята из детской школы искусств «Квинта».

Присутствующая на празднике начальник управления культуры Вера Фейгина отметила, что фестиваль собирает большое количество зрителей и положительно оценивается пензенцами.

ИСТОЧНИК KP.RU