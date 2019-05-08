Пенза готовится к празднованию Дня Победы
Помимо главы администрации города Виктора Кувайцева, руководителей министерств и ведомств города в совещании принял участие почетный гражданин Пензы, бывший глава города Александр Калашников.
Главной темой разговора стали изменения, которые вводятся для удобства горожан. Часть из них вступят в силу уже сегодня ночью.
- Наша главная задача - обеспечить безопасность участников праздника,- подчеркнул Виктор Кувайцев.
Завтра с шести утра запретят движение на улицах в районе Юбилейной площади, с 8.30 – в окрестностях Монумента боевой и трудовой славы.
В честь праздника по всему городу включат подсветку зданий и иллюминацию.
В завершении обсуждения глава администрации поблагодарил Александра Калашникова за многолетний добросовестный труд и за участие в развитии Сурского края.
ИСТОЧНИК KP.RU