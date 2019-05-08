2019-05-08T15:38:17+03:00
Общество

Пенза готовится к празднованию Дня Победы

Вопросы организации торжества обсудили на совещании в городской мэрии
Светлана БЕЛОВА
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Помимо главы администрации города Виктора Кувайцева, руководителей министерств и ведомств города в совещании принял участие почетный гражданин Пензы, бывший глава города Александр Калашников.

Главной темой разговора стали изменения, которые вводятся для удобства горожан. Часть из них вступят в силу уже сегодня ночью.

- Наша главная задача - обеспечить безопасность участников праздника,- подчеркнул Виктор Кувайцев.

Завтра с шести утра запретят движение на улицах в районе Юбилейной площади, с 8.30 – в окрестностях Монумента боевой и трудовой славы.

В честь праздника по всему городу включат подсветку зданий и иллюминацию.

В завершении обсуждения глава администрации поблагодарил Александра Калашникова за многолетний добросовестный труд и за участие в развитии Сурского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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