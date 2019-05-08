Пензенцы могут навестить ветеранов и свидетелей Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-08T14:02:43+03:00

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В рамках акции фонд собирает людей, которые отправятся проведать одиноких пожилых в памятный день.

- Многие из тех, кто собственными глазами видел войну и принес стране победу, встречают 9 мая в одиночестве. Для ветеранов, живущих в домах престарелых, лучший подарок в этот день - простое человеческое внимание. Ценность общения и поддержки, объятий и смеха в этот день возрастает в сотни раз, - отметила Алла Романовская, программный директор фонда «Старость в радость».

Встречи с подопечными фонда в рамках акции пройдут в более чем 30 городах России - от Москвы до Хабаровского края. Волонтеры приедут в дома престарелых Московской области, Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы, Пензы, Челябинска, Нижнего Новгорода, Нижнего Тагила, Хабаровска и других городов страны.

Для того чтобы узнать о вакансии волонтера в своей области, достаточно перейти на специальный баннер в приложении или на сайте Юлы. А для участия в акции - нажать «позвонить» или «показать номер» в объявлении Юлы и связаться с координатором Фонда. Акция начнется 7 мая и продлится до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU