Нетрезвая автоледи из Мордовии ездила по «встречке» с двумя детьми в салоне

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-07T18:46:01+03:00

В салоне, помимо женщины, были еще и ее дети (кадр из оперативной съемки ГИБДД)

К счастью, нарушительницу удалось остановить до того, как она попала в серьезное ДТП

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На днях в окрестностях села Лада Ичалковского района Мордовии патруль ГИБДД заметил легковой автомобиль отечественного производства, который «вилял» на дороге, постоянно вылетая на встречную полосу. Другие участники дорожного движения предпочитали пропускать машину, останавливаясь на обочине. Стражи порядка бросились в погоню, сумев поймать горе-водителя, лишь когда автомобиль развернуло поперек проезжей части.

За рулем транспортного средства оказалась нетрезвая женщина. Кроме нее в салоне были еще двое малолетних детей. Автоледи своеобразно «позаботилась» о безопасности своих чад – оба ребенка сидели в детских креслах и были пристегнуты.

Освидетельствование женщины показало, что количество алкоголя в выдыхаемом воздухе превышало норму в десять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU