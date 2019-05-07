Куда сходить на 9 мая в Пензе?

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-07T18:09:12+03:00

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8 мая

16.00 - Концертная программа. Открытие городского фестиваля «Музыка улица города». (сквер у бюста Дениса Давыдова)

9 мая

9.00 - формирование колонны «Бессмертного полка»

10.00 - 10.30 - Молебен в часовне Архангела Михаила (проспект Победы).

10.30 - 11.30 - Движение «Бессмертного полка».

11.00 - Праздник «День Победы». Детский парк, ул. Кронштадская, 1

11.30 - Митинг (Монумент воинской и трудовой славы, проспект Победы)

12.00 - Праздничное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» (Пензенский зоопарк).

12.00 - Танцевально-музыкальное мероприятие (улица Московская, 39)

12.00 - Многоформатная программа, посвященная Дню Победы (Парк культуры и отдыха «Комсомольский»)

12.30 - Концертная программа «Наша Победа» (сквер «Журавли»)

13.30 - Торжественный старт традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (вокруг Монумента, улица Карпинского, проспект Победы)

14.00 - Праздник «День Победы» (Центральный парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского)

14.30 - награждение по итогам Традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на луче у Монумента Воинской и Трудовой Славы (проспект Победы)

16.30-20.00 - Открытый городской фестиваль гармонистов «Песни Победы» с участием заслуженного артиста России Валерия Семина (Юбилейная площадь).

17.00-20.00 - Концертная программа (Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, Юбилейная площадь, памятник «Проводы», Детский парк, Парк культуры и отдыха «Комсомольский»).

18.50 - 19.00 - Всероссийская акция «Минута молчания»: Монумент Воинской и Трудовой Славы (проспект Победы), Юбилейная площадь, Памятник «Проводы» (сквер на пересечении ул. Тамбовской и ул. Куйбышева), ЦПКиО им. В.Г.Белинского (ул. К. Маркса, 1), Детский парк (ул. Кронштадтская, 1), ПКиО «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6).

20.30-22.00 Театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр - народной победе» по мотивам военной поэзии Б. Окуджавы (Юбилейная площадь).

22.00 - Праздничный фейерверк (Юбилейная площадь)

ИСТОЧНИК KP.RU