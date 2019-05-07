2019-05-07T18:03:02+03:00
Происшествия

В Пензе злоумышленник вскрыл чужое авто, но ничего не украл [ВИДЕО]

Незадачливого воришку зафиксировали камеры «Безопасного дома»
Анна ЧЕРНАЯ
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Очередной нарушитель правопорядка получил свою «минуту славы». Камеры «Безопасного дома» зафиксировали вора, который под покровом ночи в считанные мгновения вскрыл машину, припаркованную во дворе дома № 142 по Проспекту Победы.

Одного на этом везение нарушителя закончилось: поживиться, увы, ему ничем не удалось. На видео заметно, как мужчина в расстроенных чувствах уходит прочь, даже не догадываясь, что попал в объектив камеры - а мог бы и ручкой помахать!

Автомобиль получил несильные повреждения.

Вскрыл машину, но остался без добычи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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