В Пензе злоумышленник вскрыл чужое авто, но ничего не украл [ВИДЕО]
Незадачливого воришку зафиксировали камеры «Безопасного дома»
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Очередной нарушитель правопорядка получил свою «минуту славы». Камеры «Безопасного дома» зафиксировали вора, который под покровом ночи в считанные мгновения вскрыл машину, припаркованную во дворе дома № 142 по Проспекту Победы.
Одного на этом везение нарушителя закончилось: поживиться, увы, ему ничем не удалось. На видео заметно, как мужчина в расстроенных чувствах уходит прочь, даже не догадываясь, что попал в объектив камеры - а мог бы и ручкой помахать!
Автомобиль получил несильные повреждения.
Вскрыл машину, но остался без добычи.
ИСТОЧНИК KP.RU