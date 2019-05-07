2019-05-07T17:41:16+03:00
Экономика

Мордовия уменьшила объем государственного долга

Долг сокращается в соответствии с соглашением с Минфином России
Алиса НЕВСКАЯ
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На официальном сайте Министерства финансов Республики Мордовия обновилась информация о государственном долге региона.

В апреле он сократился на один миллиард 342 миллионов рублей. На 1 мая сумма долга республики составляет 55 миллиардов 465 миллионов рублей. По сравнению с началом года этот показатель уменьшился на 752 миллиона рублей. Как уточнили в ведомстве, долг сокращается в соответствии с соглашением с Минфином России.

- Погашение долга никак не влияет на безусловное выполнение социальных обязательств, - подчеркнул министр финансов Мордовии Алексей Симонов.

Напомним, что в этом году между республикой и федеральным минфином была достигнута договоренность о рассрочке до 2025 года выплаты долга перед федеральным бюджетом. Речь идет о почти 20 миллиардах рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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