Пенза примет Всероссийский театральный марафон

СЕГОДНЯ 16:53 2019-05-07T16:53:23+03:00

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В России продолжается Год театра. В его рамках по всей стране проводятся мероприятия с участием профессиональных и любительских коллективов. Одним из наиболее масштабных событий года является проведение Всероссийского театрального марафона - акции, к которой присоединятся все 85 регионов.

- Эстафета передается от театра к театру, из города в город, от Владимвостока до Калининграда, - отметил художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков

Суть проста: театры разных субъектов передают друг другу своеобразную «эстафетную палочку» - статуэтку-символ марафона, выполненную в виде амфитеатра с изображениями гербов всех регионов страны. Флешмоб стартовал 18 января, а 23 апреля пришел в ПФО. В Пензу статуэтку доставит делегация Чувашского государственного театра оперы и балета, которая в этот же день покажет горожанам балет Федора Васильева «Сарпиге», 23 мая – «Спящую красавицу» Петра Чайковкого, а 24 мая - «Золушку» Сергея Прокофьева.

Пензенские артисты повезут символ марафона в Саратов, где представят спектакли «Приключения Бонифация» по сказке М. Мацоурека, «Ромео и Джульетта» по трагедии Шекспира и документальный спектакль «Хорошая» по пьесе современных московских драматургов Ольги Михайловой и Елены Исаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU