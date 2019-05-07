Пенза примет Всероссийский театральный марафон
В России продолжается Год театра. В его рамках по всей стране проводятся мероприятия с участием профессиональных и любительских коллективов. Одним из наиболее масштабных событий года является проведение Всероссийского театрального марафона - акции, к которой присоединятся все 85 регионов.
- Эстафета передается от театра к театру, из города в город, от Владимвостока до Калининграда, - отметил художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков
Суть проста: театры разных субъектов передают друг другу своеобразную «эстафетную палочку» - статуэтку-символ марафона, выполненную в виде амфитеатра с изображениями гербов всех регионов страны. Флешмоб стартовал 18 января, а 23 апреля пришел в ПФО. В Пензу статуэтку доставит делегация Чувашского государственного театра оперы и балета, которая в этот же день покажет горожанам балет Федора Васильева «Сарпиге», 23 мая – «Спящую красавицу» Петра Чайковкого, а 24 мая - «Золушку» Сергея Прокофьева.
Пензенские артисты повезут символ марафона в Саратов, где представят спектакли «Приключения Бонифация» по сказке М. Мацоурека, «Ромео и Джульетта» по трагедии Шекспира и документальный спектакль «Хорошая» по пьесе современных московских драматургов Ольги Михайловой и Елены Исаевой.
ИСТОЧНИК KP.RU