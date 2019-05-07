В Саранске вандал пытался забраться на памятник «Самолет»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-07T14:09:51+03:00

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Длинные выходные в Саранске не обошлись без происшествий: в ночь на 4 мая неизвестный молодой человек пытался залезть на монумент «Самолет», оставив на памятнике следы.

В понедельник на планерке в городской администрации затронули это случай.

- Коммунальные службы закрасят оставленные вандалом следы. Полиция перешла на усиленный режим несения службы. Под особый контроль взяты места отдыха граждан, - доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по го Саранск Алексей Илиев.

Глава Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что молодым людям нужно задумываться о тех поступках, которые они хотят совершить.

- В семье каждого из нас кто-то воевал. Не нужно позорить ни себя, ни свою семью подобными действиями, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU