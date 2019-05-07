«А мы из Пензы» или «Пионерский»: горожанам предлагают выбрать название для сквера

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-07T12:04:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера исполнилось 75 лет со дня образования органов архитектуры Пензенской области. Сделанное за эти годы обсудили на совещании с участием губернатора Ивана Белозерцева, мэра Виктора Кувайцева и других официальных лиц.

Глава регион отметил, что за последние годы Пензы значительно преобразилась из-за ремонта важных объектов - площади Ленина, набережной. В ближайшее время ответственные службы приступят к благоустройству скверов на улицах Пушкина и Славы, сквера «Шкатулка пословиц», Фонтанной площади, зелёной зоны на Западной поляне и ряда других объектов.

В планы реконструкции попал и безымянный сквер, носящий условное название «Пионерский». Здесь планируются значительные изменения: фонтан заменяет стелой с именами земляков, погибших в годы ВОВ, музей военной техники отодвинут к ограждению станции скорой помощи. Композицию «Журавли» могут перенести в сквер «Бессмертного полка».

Виктор Кувайцев предложил дать новому скверу название «А мы из Пензы».

- Официально сквер еще не имеет названия, «Пионерский» взято как рабочий вариант. Можно предложить жителям и общественным организациям придумать и другие варианты, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU