«А мы из Пензы» или «Пионерский»: горожанам предлагают выбрать название для сквера
Вчера исполнилось 75 лет со дня образования органов архитектуры Пензенской области. Сделанное за эти годы обсудили на совещании с участием губернатора Ивана Белозерцева, мэра Виктора Кувайцева и других официальных лиц.
Глава регион отметил, что за последние годы Пензы значительно преобразилась из-за ремонта важных объектов - площади Ленина, набережной. В ближайшее время ответственные службы приступят к благоустройству скверов на улицах Пушкина и Славы, сквера «Шкатулка пословиц», Фонтанной площади, зелёной зоны на Западной поляне и ряда других объектов.
В планы реконструкции попал и безымянный сквер, носящий условное название «Пионерский». Здесь планируются значительные изменения: фонтан заменяет стелой с именами земляков, погибших в годы ВОВ, музей военной техники отодвинут к ограждению станции скорой помощи. Композицию «Журавли» могут перенести в сквер «Бессмертного полка».
Виктор Кувайцев предложил дать новому скверу название «А мы из Пензы».
- Официально сквер еще не имеет названия, «Пионерский» взято как рабочий вариант. Можно предложить жителям и общественным организациям придумать и другие варианты, - отметил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU