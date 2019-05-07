2019-05-07T12:04:22+03:00
Общество

«А мы из Пензы» или «Пионерский»: горожанам предлагают выбрать название для сквера

Вопрос обсудили вчера на заседании регионального градостроительного совета
Светлана БЕЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера исполнилось 75 лет со дня образования органов архитектуры Пензенской области. Сделанное за эти годы обсудили на совещании с участием губернатора Ивана Белозерцева, мэра Виктора Кувайцева и других официальных лиц.

Глава регион отметил, что за последние годы Пензы значительно преобразилась из-за ремонта важных объектов - площади Ленина, набережной. В ближайшее время ответственные службы приступят к благоустройству скверов на улицах Пушкина и Славы, сквера «Шкатулка пословиц», Фонтанной площади, зелёной зоны на Западной поляне и ряда других объектов.

В планы реконструкции попал и безымянный сквер, носящий условное название «Пионерский». Здесь планируются значительные изменения: фонтан заменяет стелой с именами земляков, погибших в годы ВОВ, музей военной техники отодвинут к ограждению станции скорой помощи. Композицию «Журавли» могут перенести в сквер «Бессмертного полка».

Виктор Кувайцев предложил дать новому скверу название «А мы из Пензы».

- Официально сквер еще не имеет названия, «Пионерский» взято как рабочий вариант. Можно предложить жителям и общественным организациям придумать и другие варианты, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе выступил немецкий органист Герхард Леффлер
На Радоницу в Саранске пустят дополнительные автобусы до кладбища №4
Пензенский Музей спорта получит новые экспонаты
Владимир Волков снова поднялся в рейтинге губернаторов
В Кузнецке работник соцслужбы нахамил ветерану ВОВ
В Пензе прошла акция «Вахта памяти. Эстафета поколений»
Виктор Кувайцев держит под личным контролем благоустройство Пензы
Пензенцы выбирают лучшего врача
Пензенские росгвардейцы раздали горожанам георгиевские ленточки
Хабибу Нурмагомедову подарили квартиру в Спутнике
Пензенские единороссы высадили деревья
Пензенцев стали все чаще обманывать через интернет
Пензенцы отметили Первомай
В Пензе завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России»
Поздравление Главы Мордовии В.Д.Волкова с Днем весны и труда
Поздравление Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с праздником Весны и Труда