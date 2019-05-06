В Пензе выступил немецкий органист Герхард Леффлер
2 мая в Пензе выступил органист Главной церкви святого Якоба в Гамбурге Герхард Лёффлер. Музыкант исполнил композиции Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Макса Регера, Луи Вьерна, Оливье Мессиана и Сезара Франка.
СПРАВКА «КП»
Главная церковь святого Якоба знаменита своим Органом Арпа Шнитгера , построенным в 1693 году и уцелевшим во время бомбардировок Второй мировой войны.
В 2016 году кантором и органистом Главной церкви святого Якоба стал Герхард Лёффлер - органист, дирижер, один из самых разносторонних церковных музыкантов. До назначения в Гамбург Герхард Лёффлер был церковным музыкантом во Франкфурте и Берлине.
ИСТОЧНИК KP.RU