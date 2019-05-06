В Пензе выступил немецкий органист Герхард Леффлер

СЕГОДНЯ 18:21 2019-05-06T18:24:22+03:00

Музыкант приехал в наш город из Гамбурга

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2 мая в Пензе выступил органист Главной церкви святого Якоба в Гамбурге Герхард Лёффлер. Музыкант исполнил композиции Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Макса Регера, Луи Вьерна, Оливье Мессиана и Сезара Франка.

СПРАВКА «КП»

Главная церковь святого Якоба знаменита своим Органом Арпа Шнитгера , построенным в 1693 году и уцелевшим во время бомбардировок Второй мировой войны.

В 2016 году кантором и органистом Главной церкви святого Якоба стал Герхард Лёффлер - органист, дирижер, один из самых разносторонних церковных музыкантов. До назначения в Гамбург Герхард Лёффлер был церковным музыкантом во Франкфурте и Берлине.

ИСТОЧНИК KP.RU