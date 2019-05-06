Пензенский Музей спорта получит новые экспонаты

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-06T18:02:03+03:00

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В обсуждении участвовали люди, имеющие непосредственное отношение к спорту: бывший председатель областного совета ДСО «Урожай», ДФСО профсоюзов Виктор Иванович Чеботкевич; член Союза журналистов СССР, ветеран пензенского баскетбола, спортивный комментатор Евгений Владимирович Андросов, а также член Союза журналистов России Александр Алексеевич Ерёменко.

Участники совещания приняли решение о расширении экспонатов музея, обмене материалами и архивами, а также подготовлены книги об истории пензенского спорта. С ними можно ознакомиться и в электронной версии. Гости делились воспоминаниями и подарили музею несколько экспонатов, связанных с деятельностью ДСО «Урожай».

ИСТОЧНИК KP.RU