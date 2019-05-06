Владимир Волков снова поднялся в рейтинге губернаторов

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-06T13:55:44+03:00

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Сегодня Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав российских регионов. По итогам апреля Владимир Волков занял девятое место в группе руководителей с очень сильным влиянием, поднявшись на два пункта.

- Получает дополнительные политические очки Глава Мордовии Владимир Волков - в регионе до 2024 года планируется направить около восьми миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», в том числе на строительство онкоцентра, - говорится в аналитическом комментарии генерального директора АПЭК Дмитрия Орлова.

Кроме того, фактором роста влияния губернаторов традиционно остается реализация в возглавляемых ими регионах значимых инфраструктурных и социальных проектов, а также готовность к приходу в них крупных бизнес-игроков, факторами риска – внутриэлитные конфликты и протестная активность.

ИСТОЧНИК KP.RU