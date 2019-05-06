2019-05-06T13:42:47+03:00
Происшествия

В Кузнецке работник соцслужбы нахамил ветерану ВОВ

Случай обсудили на планерке в региональном правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
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В адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева поступило обращение от жителя Кузнецкого района. Мужчина рассказал о некорректном поведении работника подразделения социальной защиты, который, доставляя праздничный набор ко Дню Победы, обвинил ветерана ВОВ в том, что тот не сам пришел за причитающимся ему подарком.

Иван Белозерцев обязал провести проверку по делу.

- Если факт подтвердится, то работника нужно строго наказать, - отметил губернатор и настоял, чтобы о результатах расследования ему доложили лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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