В Кузнецке работник соцслужбы нахамил ветерану ВОВ

СЕГОДНЯ 13:42 2019-05-06T13:42:47+03:00

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В адрес губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева поступило обращение от жителя Кузнецкого района. Мужчина рассказал о некорректном поведении работника подразделения социальной защиты, который, доставляя праздничный набор ко Дню Победы, обвинил ветерана ВОВ в том, что тот не сам пришел за причитающимся ему подарком.

Иван Белозерцев обязал провести проверку по делу.

- Если факт подтвердится, то работника нужно строго наказать, - отметил губернатор и настоял, чтобы о результатах расследования ему доложили лично.

ИСТОЧНИК KP.RU