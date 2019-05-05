В Пензе прошла акция «Вахта памяти. Эстафета поколений»

5 Май 18:10 2019-05-05T18:10:28+03:00

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Сегодня в рамках празднования Дня Победы в сквере «Журавли» прошла традиционная акция «Вахта Памяти. Эстафета поколений». Вместе с участниками мероприятия в одном строю Знамя Победы пронесли люди с ограниченными возможностями здоровья.

В торжественной части выступил глава администрации города Виктор Кувайцев: он поблагодарил собравшихся за активную гражданскую позицию, сохранение преемственности поколений.

- Молодое поколение не просто интересуется событиями тех лет, но и сопереживает, поддерживает традиции, - отметил мэр.

Все желающие могли посетить тематические площадки и фото-зоны и выставку военной техники в парке «Пионерский», понаблюдать за шахматными баталиями клуба «Белая ладья», а также отведать блюда полевой кухни. В завершении акции пензенцы возложили цветы к мемориалу боевой и трудовой славы.

ИСТОЧНИК KP.RU