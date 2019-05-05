Виктор Кувайцев держит под личным контролем благоустройство Пензы

5 Май 18:06 2019-05-05T18:06:43+03:00

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Наступление долгожданного тепла с каждым днем радует горожан, но особенно приятно наблюдать как Пенза в буквальном смысле расцветает на глазах.

По поручению мэра Виктора Кувайцева были убраны дороги и тротуары во многих частях города, а также механизированная очистка прилотковых зон, приведены в порядок остановочные павильоны. МУП «Пензадормост» на дорогах города обновил разметку, очистил от мусора и грязи подземные пешеходные переходы.

В преддверии Дня Победы улицы и скверы города украсят новые цветочные композиции, а также молодые ели. Уже готов и подписан проект по улучшению жилищных условий жителей поселков Лесной, Победа, ЗИФ, Камыши-Хвощи.

Согласно муниципальному контракту на выполнение работ реализуется программа реконструкции набережной Суры: идет строительство верхней прогулочной зоны, обустройство газонов. В будущем планируется появление новых зон отдыха и установка лежаков для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU