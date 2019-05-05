Пензенцы выбирают лучшего врача
23 апреля стартовал конкурс «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача». Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Пензенской области и будет приурочено к празднованию дня медицинского работника.
В конкурсе принимают участие врачи всех специальностей, фельдшеры, заведующие отделениями, взрослые и детские врачи автономных и государственных учреждений.
Жители города Пензы и области могут проголосовать за любимого доктора на сайте. Бороться за денежные призы в размере 100 000 рублей и памятные статуэтки врачи будут до 13 мая. По итогам определятся победители в следующих номинациях:
1. Народный врач
2.Лучший детский доктор
3.Лучший земский фельдшер.
ИСТОЧНИК KP.RU