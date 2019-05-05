Пензенцы выбирают лучшего врача

5 Май 17:30 2019-05-05T17:30:32+03:00

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23 апреля стартовал конкурс «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача». Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Пензенской области и будет приурочено к празднованию дня медицинского работника.

В конкурсе принимают участие врачи всех специальностей, фельдшеры, заведующие отделениями, взрослые и детские врачи автономных и государственных учреждений.

Жители города Пензы и области могут проголосовать за любимого доктора на сайте. Бороться за денежные призы в размере 100 000 рублей и памятные статуэтки врачи будут до 13 мая. По итогам определятся победители в следующих номинациях:

1. Народный врач

2.Лучший детский доктор

3.Лучший земский фельдшер.

ИСТОЧНИК KP.RU