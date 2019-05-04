Пензенские росгвардейцы раздали горожанам георгиевские ленточки
В преддверии празднования 74–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Пензенской области присоединились к Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».
Вручая ленточки, офицеры Росгвардии обратили внимание на то, что чёрно-оранжевые цвета, символизируя «дым и пламень», являются знаком личной доблести воина на поле боя, поэтому к такому символу надо сохранять уважение и не допускать размещение лент на сумках, антеннах автомобилей, головных уборах, завязывать на запястье, украшать прическу. Для тех же, кто хочет прикрепить двуцветный символ на одежду, лучшее место - на груди, возле сердца.
- Оранжево-черная ленточка - это не только символ гордости за Великую Победу, но и дань памяти героям, павшим в боях за независимость Отечества, - отметил заместитель начальника управления - начальник отдела по работе с личным составом Управления Росгвардии по Пензенской области майор Дмитрий Осипов..
ИСТОЧНИК KP.RU