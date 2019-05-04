Хабибу Нурмагомедову подарили квартиру в Спутнике

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-04T18:06:17+03:00

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«Термодом» вручил ключи от новой квартиры бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову. Чемпион UFC в легком весе приехав в наш регион для участия в турнире.

Спортсмен стал обладателем жилплощади в ЖК «Лазурный». Вместе с ключами Хабиб Нурмагомедов получил единую карту жителя Спутника. Боец, уже не первый год приезжающий в Пензу на турнир, отметил, что ему приятен такой подарок.

- Седьмой или восьмой раз приезжаю именно в Спутник, вижу, что здесь есть все условия для занятий спортом и для жизни, мне нравится. Буду приезжать еще, - отметил Хабиб Нурмагомедов.

ИСТОЧНИК KP.RU