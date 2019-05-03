Пензенские единороссы высадили деревья

3 Май 18:57 2019-05-03T18:57:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Пензе на пересечении улиц Пушкина и Плеханова высадили голубые ели.

В акции приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, депутаты - члены фракций «Единая Россия» в региональном парламенте и Пензенской городской Думе, лидеры и сторонники партии, участники предварительного голосования, гражданские активисты.

- Проведение подобных мероприятий с привлечением подрастающего поколения становится хорошей традицией. Участие в них - это возможность на собственном примере показать свое отношение к родному краю. Пенза всегда считалась одним из наиболее зеленых городов, и наш долг сегодня сохранить и приумножить эту славу, - сказал Валерий Лидин.

Всего же до 5 мая на разных площадках будет высажено 550 елей.

ИСТОЧНИК KP.RU