Пензенцев стали все чаще обманывать через интернет

3 Май 17:14 2019-05-03T17:14:16+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным УМВД по Пензенской области, случаи мошенничества через интернет участились.

Одна из жительниц Пензы лишилась 74 тысяч рублей при оплате путевки в пансионат Крыма, отправив деньги заранее на лицевой счет. Документы, удостоверяющие бронирование,б ыли тут же отправлены ей на электронную почту, поэтому женщина сначала не заподозрила подвоха. Но через два месяца при попытке связаться с фирмой, обнаружила, что телефон и сайт были заблокированы.

Еще один факт мошенничества был зафиксирован в Городищенском районе: женщина потеряла 65 тысяч рублей при покупке цифрового пианино через интернет. Сотрудники МВД проводят проверку по обоим случаям мошенничества, призывают горожан быть бдительными перед покупкой.

ИСТОЧНИК KP.RU