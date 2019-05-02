Пензенцы отметили Первомай

2 Май 18:47 2019-05-02T18:56:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Празднование Дня весны и труда в Пензе прошло с размахом. По словам мэр Виктора Кувайцева, на демонстрацию вышли более восьми тысяч горожан. Это праздник, объединяющий людей любящих свой город и свою работу, собирающий каждый год все больше и больше людей.

Торжественный митинг начался в 9.30 на площади Ленина. К шествию трудовых коллективов присоединились чиновники, главы администраций, ветераны и студенты. По старой традиции, праздник сопровождался песнями. Горожан поздравил губернатор Иван Белозерцев:

- Перед руководителями пензенских предприятий стоит задача повышения производительности труда, а также рост заработной платы работникам, - напомнил глава региона. - Трудовые отношения должны быть оформлены по закону, если этого не происходит, следует действовать через профсоюзы.

В праздновании 1 мая были задействованы многие городские площадки: в сквере «Копилка пословиц» в работала полевая кухня, концерт Муниципального духового оркестра под руководством А.А. Набережного, в сквере Дениса Давыдова прошел поэтический марафон, а дети и взрослые участвовали в открытии 198 - летнего сезона в парке культуры и отдыха им. Белинского, поучаствовать в эстафетах и конкурсе рисунков. Все желающие могли посмотреть концерт ведущих вокальных и танцевальных коллективов города. Приятной неожиданностью для жителей и гостей города стало начало работы фонтана на улице Московской и благоустройство площади Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU