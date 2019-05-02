В Пензе завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России»

2 Май 18:00 2019-05-02T18:00:55+03:00

В последний день документы подали еще двое кандидатов

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30 апреля региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на осенние выборы депутатов Пензенской городской Думы зарегистрировал еще двоих участников.

- Итоговый список кандидатов предварительного голосования будет сформирован после завершения дебатов всеми участниками предварительного голосования. Сейчас проводится окончательная проверка предоставленных документов, - сообщили в оргкомитете.

По итогам предварительного голосования в регионе будет сформирован список кандидатов в депутаты Пензенской городской Думы.

26 мая станет единым днем предварительного голосования «Единой России». По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на выборы в Пензенскую городскую Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU