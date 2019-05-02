В Пензе завершилась регистрация участников предварительного голосования «Единой России»
30 апреля региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования для определения кандидатов от партии «Единая Россия» на осенние выборы депутатов Пензенской городской Думы зарегистрировал еще двоих участников.
- Итоговый список кандидатов предварительного голосования будет сформирован после завершения дебатов всеми участниками предварительного голосования. Сейчас проводится окончательная проверка предоставленных документов, - сообщили в оргкомитете.
По итогам предварительного голосования в регионе будет сформирован список кандидатов в депутаты Пензенской городской Думы.
26 мая станет единым днем предварительного голосования «Единой России». По итогам голосования партия сформирует списки кандидатов на выборы в Пензенскую городскую Думу.
ИСТОЧНИК KP.RU