Поздравление Главы Мордовии В.Д.Волкова с Днем весны и труда

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-01T16:11:43+03:00

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Уважаемые жители республики! Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Праздник Первомая воплощает богатейший опыт поколений, внесших неоценимый вклад в развитие нашей Родины. Сегодня каждый шаг Мордовии в социально-экономическом развитии, каждое наше общее достижение обеспечиваются самоотверженным трудом сотен тысяч людей.

В эти дни мы выражаем признательность ветеранам труда, ответственность, трудолюбие и богатый опыт которых всегда будет являться примером для молодого поколения, формировать высокие человеческие и деловые качества.

Продолжением лучших традиций является чествование Людей Труда, подведение итогов трудового соперничества, соревнований в профессиональном мастерстве. Это дань уважения государства своим гражданам, которые собственными руками создают благополучие нашей страны и нашей республики.

Хочу особо подчеркнуть – мы опираемся на личную, бесценную поддержку Президента России В.В. Путина! Нам очень важно такое доверие Президента, и мы сделаем всё, чтобы его оправдать.

Безусловное выполнение национальных проектов, запуск современных производственных комплексов, внедрение новейших технологий, рост производительности труда и на этой основе повышение благосостояния людей являются нашими важнейшими ориентирами, которые мы будем претворять в жизнь при помощи федерального центра.

Дорогие друзья! Пусть ваш труд будет наполнен творчеством и радостью созидания, результаты которого будут предметом нашей общей гордости! От всей души желаю вам и вашим здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков

ИСТОЧНИК KP.RU