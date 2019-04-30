Завтра в центре Саранска перекроют часть улиц

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-30T17:58:55+03:00

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В связи с празднованием 1 мая, с 00:00 до 11:00 будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

* по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная сторона),

* на парковках: по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова, по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а), по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 7:00 до 11:00 1 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка всех видов транспортных средств

* по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Большевистской,

* по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской,

* по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,

* по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской.

ИСТОЧНИК KP.RU