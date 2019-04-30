2019-04-30T17:58:55+03:00
Общество

Завтра в центре Саранска перекроют часть улиц

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с празднованием 1 мая, с 00:00 до 11:00 будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

* по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской (четная и нечетная сторона),

* на парковках: по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова, по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а), по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а).

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 7:00 до 11:00 1 мая будет временно ограничено движение и исключена стоянка всех видов транспортных средств

* по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Большевистской,

* по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской,

* по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,

* по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пензе подвели итоги регионального этапа конкурса «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»
Пензенский школьник во второй раз стал призером Всероссийской олимпиады школьников по математике
В Мордовии за 10 дней изъяли более 6500 единиц контрафактной продукции
Изменен график работы офисов ООО «ТНС энерго Пенза» в майские праздники
Владимир Волков обсудил с Петром Тултаевым строительство детских садов и школ
Пензенцы могут написать письма ветеранам ВОВ
В Светлое Воскресение водителей Мордовии поздравляли «ангелы»
7 мая автобусы Саранска изменят маршруты
В Спасском кафедральном соборе состоялась пасхальная служба
Поздравление губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева с Пасхой
Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д.Волкова с праздником Пасхи
Пензенские росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в розыске
Пензенские молодогвардейцы раздадут шесть тысяч георгиевских ленточек
Пензенцы пожаловались губернатору на плохую работу автобуса № 349
В районе станции Пенза-III загорелась железная дорога
Валерий Лидин рассказал о встрече с Владимиром Путиным
ООО «ТНС энерго Пенза» принимает на прямые договоры дома от управляющей компании «Аспект»
Сотрудники МЧС Мордовии почтили память погибших коллег
Пензенские полицейские спасли девушку, упавшую в реку с моста
Завтра в Пензе стартует фестиваль «Сезон уДачи»
Мордовия - один из регионов-лидеров в сфере охраны труда
Пензенский врач стала победителем Всероссийского конкурса
Для участия в предварительном голосовании в Пензе уже зарегистрировались 159 человек
Владимир Волков поручил главам муниципальных районов усилить противопожарную работу
Пензенская область напишет «Диктант Победы»
В Мордовии загорелись три жилых дома
В Пензе состоялись Кубок и Первенство города по киокусинкай
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике