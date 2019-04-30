2019-04-30T17:53:52+03:00
Общество

В Пензе подвели итоги регионального этапа конкурса «Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы»

Жюри оценили более 70 работ
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по пензенской областиФОТО: Пресс-служба Управления Росгвардии по пензенской области
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В преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Управлении Росгвардии по Пензенской области состоялся региональный этап конкурса детского рисунка «МояРосгвардия. Наследники Великой Победы». Свои работы членам жюри представили дети от 7 до 17 лет. Рисунки оценивали в трех номинациях - «Знаем, помним, гордимся», «Они сражались за Родину» и «Победа глазами детей».

Призерами конкурса стали Артем Муромский, Егор Гаврилов и Иван Баженов. Стражи порядка вручили победителям конкурса дипломы и памятные призы, а школьники в свою очередь поблагодарили гостей за предоставленную возможность проявить свой творческий талант.

Рисунки, прошедшие в заключительный, федеральный этап конкурса, будут размещены на официальном сайте Росгвардии. Победителей определит Интернет голосование, которое будет осуществляться на сайте ведомства с 10 июля по 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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